أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما استقرّت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 471 ألف دينار، وسعر شراء 467 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 441 ألف دينار، وشراء 437 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 475 ألف دينار و485 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 540 ألف دينار، وعيار 21، 475 ألف دينار، وعيار 18، 410 آلاف دينار