أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 496 ألف دينار، وسعر الشراء 492 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 466 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 462 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 ألف دينار و510 آلاف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألفاً و480 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 570 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 500 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 430 ألف دينار.