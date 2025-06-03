أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، بشكل طفيف في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 669 الف دينار، وسعر الشراء 665 ألف دينار، فيما سجلت أسعار أمس الاثنين 667 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 639 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 635 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 الفا دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل استقرارا حيث بلغ عيار 24 بيع 765 الف دينار، وعيار 22 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 670 الف دينار، وعيار 18 بيع 575 ألف دينار.