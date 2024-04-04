أسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 473 ألف دينار، وسعر الشراء 468 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 443 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 438 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 ألف دينار و485 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 540 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 475 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 410 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.