سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-21T08:37:09+0000
أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (21 تشرين الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 366 الف دينار عراقي، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 364 الف دينار، وسعر الشراء 362 الفاً.

وأضاف مراسلنا، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 336 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-17 07:59:47
استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

أسعار الذهب تسجل تراجعاً في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-17 09:28:57
أسعار الذهب تسجل تراجعاً في الاسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-24 07:40:51
ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-08-04 09:37:15
ارتفاع اسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-20 09:41:43
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-16 08:38:16
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-10-14 09:09:53
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

أسعار الذهب تتجه لأسوأ أداء أسبوعي

Date: 2021-04-30 09:19:50
أسعار الذهب تتجه لأسوأ أداء أسبوعي