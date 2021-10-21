أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (21 تشرين الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 366 الف دينار عراقي، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 364 الف دينار، وسعر الشراء 362 الفاً.

وأضاف مراسلنا، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 336 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).