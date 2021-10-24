سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-24T07:43:47+0000
أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الاحد (24 تشرين الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 368 الف دينار فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 366 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 364 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 338 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 334 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

Date: 2021-09-05 09:47:38
ارتفاع أسعار الذهب "الأجنبي والمحلي" في السوق العراقية

الذهب يرتفع مع تراجع السندات الأمريكية

Date: 2021-09-29 05:49:34
الذهب يرتفع مع تراجع السندات الأمريكية

ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

Date: 2021-05-19 08:19:21
ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

Date: 2021-07-14 06:37:49
الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-08-25 06:33:47
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-15 07:32:10
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-18 07:45:08
انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-12 08:32:15
ارتفاع أسعار الذهب في السوق العراقية