سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب ترتفع صوب أعلى مستوى في 3 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-07T07:45:25+0000
أسعار الذهب ترتفع صوب أعلى مستوى في 3 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعوماً بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1800.42 دولار للأوقية اعتبارا من الساعة 02:51 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو حزيران عند 1814.78 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1800.50 دولار للأوقية.

وتم تعليق عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فائدة.

كما انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف عند 92.515 بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة.

واستقرت الفضة عند 26.14 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.3٪ إلى 2783.73 دولارًا ، وتراجع البلاتين 0.5٪ إلى 1086.49 دولارًا.

related

انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

Date: 2021-06-02 08:49:28
انخفاض الذهب من ذروة 5 أشهر بفعل عاملين اثنين

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-10 06:57:28
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

عالمياً.. الذهب يرتفع مع استقرار الدولار

Date: 2021-06-16 07:25:04
عالمياً.. الذهب يرتفع مع استقرار الدولار

الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

Date: 2021-06-23 09:19:11
الذهب يواصل التراجع في الأسواق العراقية

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

Date: 2021-03-02 08:57:08
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الثلاثاء

الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

Date: 2021-04-28 08:12:17
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع

Date: 2020-12-30 07:09:38
تراجع الدولار يدفع الذهب نحو الارتفاع

صعود أسعار الذهب بفعل الدولار

Date: 2021-04-29 07:35:35
صعود أسعار الذهب بفعل الدولار