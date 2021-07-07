أسعار الذهب ترتفع صوب أعلى مستوى في 3 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، صوب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مدعوماً بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1800.42 دولار للأوقية اعتبارا من الساعة 02:51 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو حزيران عند 1814.78 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1800.50 دولار للأوقية.

وتم تعليق عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، وتقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فائدة.

كما انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف عند 92.515 بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في الجلسة السابقة.

واستقرت الفضة عند 26.14 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاديوم 0.3٪ إلى 2783.73 دولارًا ، وتراجع البلاتين 0.5٪ إلى 1086.49 دولارًا.