أسعار الذهب ترتفع بفعل بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة عززت الطلب على الملاذ الآمن.

كما ساهم تراجع الدولار في زيادة الدعم للمعدن، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية لجمع مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة الـ 00:36 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% عند 3361.36 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن 2.3% خلال الأسبوع حتى الآن.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3384.40 دولاراً.

ويتجه مؤشر الدولار إلى تكبد خسارة أسبوعية مما يجعل الذهب أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل.

في الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل مما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.

من ناحية أخرى، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الخميس تطرقا خلالها إلى التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن المهمة، إلا أن القضايا الرئيسية لم تحل بعد.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد وسط خلاف بين ترامب والملياردير إيلون ماسك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 35.71 دولاراً للأوقية لكن لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 12 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1034.34 دولاراً، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1005.88 دولارات. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.