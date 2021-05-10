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أسعار الذهب ترتفع بعد آمال بقاء الفائدة منخفضة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-10T07:06:39+0000
أسعار الذهب ترتفع بعد آمال بقاء الفائدة منخفضة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، لتقترب من قمة ثلاثة أشهر التي بلغتها الأسبوع الماضي، بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة دعمت الآمال في أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لبعض الوقت، وهو ما عزز الإقبال على المعدن.

وبحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1834.96 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 11 فبراير/ شباط عند 1842.91 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1835 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس؛ إن "تقرير الوظائف بالولايات المتحدة هو إلى حد كبير بداية القصة ونهايتها بالنسبة للذهب في الوقت الحالي. لقد قلص بالفعل التوقعات خارج السوق، على الأقل فيما يتعلق بهامش رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2934.15 دولار. وزادت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.74 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1256.27 دولار.

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