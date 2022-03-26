أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم السبت (26 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 400 الف دينار، وسعر شراء 396 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع لأول امس الخميس الماضي 397 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 360 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 356 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و410 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).