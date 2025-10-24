أسعار الذهب ترتفع بدعم من التوتر التجاري بين أميركا والصين

شفق نيوز - أربيل

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4138.52 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش. ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ مايو أيار إذ تراجع بنحو 2.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4152.30 دولاراً للأوقية، وفقا لوكالة "رويترز".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عقوبات على صلة بحرب أوكرانيا على شركتي لوك اويل و روسنفت الروسيتين للنفط، في أقسى إجراءات تتخذها واشنطن ضد الأعمال التجارية الروسية خلال الحرب مع أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولة بآسيا.

ويتوقع المستثمرون بشكل كامل تقريبا خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 48.76 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1635.59 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1453.16 دولاراً.