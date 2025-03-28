أسعار الذهب ترتفع الى مستوى قياسي غير مسبوق

شفق نيوز/ صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى مستوى غير مسبوق، وسط استمرار المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، بعد أن مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية على جميع واردات السيارات.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7% ، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً تجاوز 3,077 دولاراً للأوقية، متجاوزاً الرقم الذي سجله الخميس. ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مدعوماً بطلب متنام على الأصول الآمنة.

ترمب وقّع يوم الخميس على إعلان يفرض بموجبه تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، مهدداً الاتحاد الأوروبي وكندا بـ"عقوبات أشد" إذا تعاونا للإضرار بالاقتصاد الأميركي. وتتحضر الأسواق لموجة جديدة من الرسوم في 2 نيسان/ أبريل المقبل، بينما تستعد إدارة البيت الأبيض لتنفيذ ما يعرف بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن تفاصيل تلك الخطط لا تزال غير واضحة.

هذه المخاوف المتزايدة من تداعيات تصعيد الحرب التجارية طغت على بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الرابع، بينما تم تعديل مؤشر للتضخم إلى مستوى أقل من القراءة السابقة.

وارتفع الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلاً على الأقل 15 رقماً قياسياً جديداً، مدفوعاً بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وهذه العوامل دعمت الأسعار حتى مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى مرتين فقط. ويُعد خفض الفائدة عامل دعم قوي للذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ عوائد.

ورفعت بنوك كبرى توقعاتها لسعر الذهب، حيث عدّلت "غولدمان ساكس" هذا الأسبوع توقعاتها إلى 3,300 دولار للأوقية بنهاية العام، مستشهدة بطلب أقوى من البنوك المركزية وتدفقات قوية على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

في المقابل، استقرت الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 2012 تقريباً، مستفيدة أيضاً من الطلب على الأصول الآمنة، لا سيما في ظل شح المعروض نتيجة سحب كميات ضخمة من لندن إلى الخزائن الأميركية. وأشارت سوزي كوبر، المحللة لدى "ستاندرد تشارترد"، إلى أن ارتفاع معدلات الإيجار في لندن قد يدفع الأسعار الفورية لمزيد من الصعود.

وكان الذهب الفوري يتداول مرتفعاً بنسبة 0.6% إلى 3,076.92 دولاراً للأوقية عند الساعة 10:27 صباحاً في سنغافورة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.8%.

فيما استقر مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء الدولار، وبقيت الفضة دون تغيير، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.