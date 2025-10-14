أسعار الذهب ترتفع الى مستوى قياسي جديد

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسعار أيضا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4124.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0029 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4131.52 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4143.10 دولاراً، وفقا لـ"رويترز".

وقفز الذهب الذي يعد ملاذا آمنا 57 بالمئة منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين مدعوما بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 52.49 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت 52.70 دولاراً في وقت سابق من اليوم.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وجاء هذا التوتر في العلاقات بعدما أعلنت الصين يوم الخميس توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، مما دفع ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الواردات الصينية وفرض ضوابط على تصدير البرمجيات الأمريكية الهامة بدءا من أول نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية، الذي دخل الآن يومه الثالث عشر، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد.

ويتوقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.

ولا يزال المستثمرون يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر، يليه خفض مماثل في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1653.45 دولارا للأوقية، فيما ربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1498.25 دولارا مسجلا أعلى مستوى منذ مايو أيار 2023.