أسعار الذهب تراوح مكانها وسط ترقب للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لمآلات المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب قرارات مرتقبة لعدد من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، والتي قد تحدد اتجاهات السياسة النقدية العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل سعر الذهب الفوري تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 4679.06 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 02:17 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو عند 4693.20 دولاراً.

وتسود الأسواق حالة من الحذر مع استمرار الغموض بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، بعد تصريحات تشير إلى عدم رضا الإدارة الأميركية عن مقترحات إيرانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، ما ساهم في دعم الدولار وارتفاع أسعار النفط.

ويرى محللون أن التطورات الجيوسياسية تبقى المحرك الأساسي لحركة الذهب حالياً، إذ إن أي تقدم في مسار الاتفاق قد يضغط على الدولار ويدعم أسعار المعدن النفيس، بينما يؤدي استمرار التوتر إلى تعزيز الطلب عليه كملاذ آمن.

في المقابل، يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب اجتماعات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.8% إلى 74.91 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 1990.29 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1466.44 دولاراً.