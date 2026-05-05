أسعار الذهب تحلق مجدداً في بغداد وتراجع مستمر بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 983 الف دينار، وسعر الشراء 979 الفا دينار، فيما سجل يوم امس الاثنين 980 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 953 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 949 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 985 و995 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 و965 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.027 مليون دينار، وعيار 21 بيع 980 الف دينار، وعيار 18 بيع 840 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة بعملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.