أسعار الذهب تحلق في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في اسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 760 ألف دينار، وسعر الشراء 756 الف دينار، فيما سجلت اسعار امس الاحد 754 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 730 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 726 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 760 الف دينار و770 ألفاً، في حين تراوح بيع مثقال الذهب العراقي بين 730 ألف دينار و740 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل ارتفاعا أيضا حيث بلغ عيار 22 بيع 810 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 773 ألف دينار، وعيار 18 بيع 663 ألف دينار.