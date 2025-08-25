أسعار الذهب تحلق في بغداد وتهبط بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 677 الف دينار، وسعر الشراء 673 الف دينار، فيما سجلت أسعار البيع أمس الأحد 675 الف دينار.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 647 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 643 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 680 ألف دينار و690 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضاً، إذ بلغ عيار 22 بيع 705 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 673 ألف دينار، وعيار 18 بيع 577 ألف دينار.