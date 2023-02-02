أسعار الذهب تحلق عالياً في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل كبير، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 464 الف دينار، وسعر الشراء 460 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الاربعاء 450 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 436 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 430 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 465 الف دينار و 475 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 435 الفاً و 445 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 535 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 490 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 470 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).