أسعار الذهب تحافظ على مستوياتها في العراق تزامناً مع هبوط طفيف للدولار

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع تراجع طفيف لأسعار صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 864 ألف دينار، وسعر الشراء عند 860 ألفاً، وهي ذات الأسعار التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 834 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 830 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة المفرد، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 865 ألفاً و875 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 835 ألفاً و845 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب استقراراً أيضاً؛ حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 915 ألف دينار، وعيار 21 سجل 874 ألف دينار، فيما بيع عيار 18 بسعر 749 ألف دينار.

وجاء هذا الاستقرار تزامناً مع تراجع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 153,300 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 153,700 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.