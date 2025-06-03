أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها خلال شهر

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3369.98 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3390 دولاراً.

وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال برايان لان المدير العام بشركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة”، لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية.

وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 34.07 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 990.26 دولاراً.