أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في ثمانية أشهر

شفق نيوز/ تراجع الذهب بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر، اليوم الاثنين، حيث أدت خطة الرئيسين الأمريكي والروسي لعقد قمة بشأن أزمة أوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن، في حين تلوح في الأفق زيادات أخرى في أسعار الفائدة الفيدرالية ضغطت على المعدن.

ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1891.33 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش متراجعاً من ذروة الجلسة عند 1908.02 دولار - أعلى مستوياتها منذ 3 يونيو حزيران. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1894.20 دولاراً.

وقال البيت الأبيض يوم امس الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية، بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل إذا لم يحدث غزو.

وأبدى المستثمرون قلقهم من احتمالات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تفشي التضخم، ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وتراجعت الفضة الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.75 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1069.87 دولارًا.

وانخفض البلاديوم المعدني المحفز التلقائي 1.6٪ إلى 2308.23 دولار.