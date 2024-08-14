أسعار الذهب تتراجع مع ظهور بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع بقاء المستثمرين على الهامش قبل قراءة التضخم الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحدد نغمة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2460.87 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولارا الشهر الماضي.

انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2500.30 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تظهر تسارع التضخم على أساس شهري إلى 0.2%، مع تباطؤ التضخم الأساسي السنوي قليلا إلى 3.2%. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات أسعار المنتجين الضعيفة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر/أيلول.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6% إلى 27.68 دولارا، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% إلى 931.73 دولارا.

ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 939.25 دولارا بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 24 يوليو/تموز في الجلسة السابقة.