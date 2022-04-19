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أسعار الذهب تتراجع مع ثقل الدولار الأمريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T06:45:53+0000
أسعار الذهب تتراجع مع ثقل الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ انخفض الذهب، يوم الثلاثاء، مع قوة الدولار واستقراره ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها في وقت سابق.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1977.19 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 04.09 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1981.60 دولارا.

ارتفع الذهب إلى 1998.10 دولارا يوم الاثنين، مدعومًا بملاذ آمن للطلب، حيث استمرت أزمة أوكرانيا ومخاوف التضخم المركبة، ومع ذلك، فقد تخلى المعدن في وقت لاحق عن معظم المكاسب نتيجة استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات.

اكتسبت الفضة الفورية 0.1٪ لتصل إلى 25.85 دولارا للأوقية، البلاتين ارتفع بنسبة 0.8٪ إلى 1018.48 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.2٪. إلى 2433.48 دولارًا أمريكيًا.

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