سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-15T07:03:09+0000
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، حيث أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون الولايات المتحدة، نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أدلة على مأساة التحفيز النقدي غير المسبوق.

ونزل الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1864.82 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0442 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 17 مايو/ ايار عند 1843.99 دولارًا يوم الإثنين.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1٪ إلى 1866.70 دولارا.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد مقابل منافسيه ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

وينتظر المستثمرون نتيجة الأربعاء من اجتماع السياسة الفيدرالي الذي يستمر يومين بشان التحفيز المالي، أيضا على الرادار، الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة الشهرية تستحق في وقت لاحق من اليوم.

وتراجعت الفضة 0.6٪ إلى 27.66 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاديوم عند 2748.35 دولارًا ، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.4٪ إلى 1159.94 دولارًا.

related

على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-27 08:54:40
على غرار الدولار .. الذهب يرتفع في العراق ليلامس 400 الف دينار للمثقال

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

خام البصرة الخفيف يسجل إرتفاعاً والثقيل ينخفض

Date: 2021-06-09 06:06:10
خام البصرة الخفيف يسجل إرتفاعاً والثقيل ينخفض

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2021-06-12 07:10:32
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد

خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك

Date: 2021-05-12 06:54:06
خام البصرة الخفيف يسجل أعلى الأسعار ضمن أوبك

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-05-06 08:21:00
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-04 07:14:08
الدولار يواصل الإرتفاع في بغداد وإقليم كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و استقرارها في كوردستان

Date: 2020-09-08 07:41:04
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد و استقرارها في كوردستان