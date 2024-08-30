أسعار الذهب تتراجع لكنها تتجه لتسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي مع تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2513.70 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0543 بتوقيت غرينتش. ويقترب المعدن الأصفر من تحقيق مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة هذا الشهر.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2547.10 دولارا للأونصة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل وفرصة بنسبة 66 بالمئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 34 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وقد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة تراجعت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أصبحت أكثر ندرة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أمس إن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في غزة للسماح بحملات تطعيم ضد شلل الأطفال.

ولكن يستمر التوتر في ظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 29.44 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 981 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب شهرية.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 945.10 دولارا بينما يقترب من تسجيل ثالث خسائره الشهرية على التوالي.