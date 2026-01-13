أسعار الذهب تتراجع قليلاً في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية في بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 940 ألف دينار، وسعر الشراء 936 ألف، فيما سجلت الاسعار يوم امس الاثنين 943 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 911 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 907 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 940 ألف دينار، و 950 ألفاً فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 987 ألف دينار، وعيار 21 بيع 941 ألفاً، وعيار 18 بيع 807 آلاف دينار.