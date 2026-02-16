أسعار الذهب تتراجع قليلاً في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.064 مليون دينار، وسعر الشراء 1.060 مليون دينار، فيما سجلت أمس الاحد 1068 مليون دينار.

ووفق مراسل الوكالة، فإن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.034 مليون دينار، في حين بلغ سعر الشراء 1.030 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.065 و1.075 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.035 و1.045 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.125 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.073 مليون دينار، وعيار 18 بيع 920 ألف دينار.