أسعار الذهب تتراجع في ظل ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:16 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة لتصل إلى 1962.90 دولاراً للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في يوليو تموز على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 24.70 دولاراً للأوقية. واستقر البلاتين عند 948.77 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولاراً.