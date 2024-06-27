أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 473 ألف دينار، وسعر الشراء 467 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 443 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 439 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 475 ألف دينار و485 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل عيار 24، 555 ألف دينار، وعيار 21، 485 ألف دينار، وعيار 18، 415 ألف دينار.