أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وبحسب مراسلنا، فإن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 408 الاف دينار، وسعر الشراء 404 الاف دينار، فيما كانت أسعار البيع للجملة يوم الخميس الماضي 418 الف دينار للمثقال الواحد.

وانخفض سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ايضا عند 378 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 374 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 الف، فيما سجل عيار 22 بيع 445 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار عيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).