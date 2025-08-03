أسعار الذهب تتراجع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 الف دينار، فيما سجلت أسعار أمس السبت 667 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 645 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 641 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 665 ألفاً و675 ألف دينار، أما البيع فتراوح مثقال الذهب العراقي بين 645 ألف دينار و655 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 692 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 الف دينار، وعيار 18 بيع 565 الف دينار.