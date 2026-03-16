أسعار الذهب تتراجع في بغداد وتحلق بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.085 مليون دينار، وسعر الشراء 1.081مليون، فيما سجلت أمس الأحد 1090 مليون دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.055 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.051 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.085 - 1.095 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.055 - 1.065 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.125 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.075 مليون، وعيار 18 بيع 920 ألف دينار.

ويسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.