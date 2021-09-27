أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت اليوم الاثنين (27 أيلول 2021)، أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 358 الف دينار، بعد ان سجلت 360 الف دينار يوم الخميس الماضي، فيما بلغ سعر الشراء 353 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 328 الف دينار، بعد ان سجل 330 الف دينار يوم الخميس الماضي، في حين بلغ سعر الشراء 323 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).