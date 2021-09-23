أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (23 ايلول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 360 الف دينار، بعد ان سجلت 363 الف دينار يوم امس الاربعاء، فيما بلغ سعر الشراء 355 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 330 الف دينار، بعد ان سجل 333 الف دينار يوم امس الاربعاء، في حين بلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).