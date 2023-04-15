أسعار الذهب تتراجع عند التسوية وتسجل خسائر أسبوعية ‏

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة يوم أمس الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية، وذلك بعد يوم واحد من تسجيل ثاني أعلى سعر تسوية على الإطلاق.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.9% أو 39.5 دولارا إلى 2015.8 دولارا للأونصة.

وتراجعت أسعار العقد الأكثر نشاطاً على مدار الأسبوع بنحو 0.5%.

وتزامن مع خسائر الذهب ارتفاع في سعر الدولار بعد تصريحات مسؤول لدى الاحتياطي الفيدرالي بوجود حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عام وارتفعت عائدات سندات الخزانة.