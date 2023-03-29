أسعار الذهب تتراجع عالمياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث أدى انحسار المخاوف بشأن تداعيات أكبر محتملة لأزمة البنوك العالمية إلى زيادة الرغبة في الأصول ذات المخاطر العالية وتراجع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

تم تداول الذهب الفوري منخفضًا بنسبة 0.4 ٪ عند 1،966.48 دولارًا للأوقية ، اعتبارًا من 03:56 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 1 ٪ يوم الثلاثاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1967.50 دولاراً.

واستقر مؤشر الدولار ، مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين في الخارج، ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد يوم الأربعاء.

وقال سيمبسون إنه بينما سيتم دعم الذهب "في نهاية المطاف" بسبب عدم اليقين في النظام المالي ، فقد تصبح الأسعار أكثر تقلبا وتجد صعوبة في اختيار "اتجاه مستدام" خلال الأسابيع المقبلة إذا ظل التضخم مرتفعا وظلت البيانات الاقتصادية الأمريكية مرتفعة.

وتراجعت الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.20 دولارًا للأوقية ، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 958.65 دولارًا ، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1417.09 دولارًا.