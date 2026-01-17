أسعار الذهب تتراجع بقيمة 10 آلاف دينار في الأسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 948 ألف دينار، وسعر الشراء 944 ألفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 958 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 918 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 914 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 950 ألفاً، و960 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 940 ألفاً و950 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.005 مليون دينار، وعيار 21 بيع 960 ألفاً، وعيار 18 بيع 823 ألف دينار.