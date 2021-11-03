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أسعار الذهب تتراجع بفعل قرار أمريكي مرتقب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-03T07:12:38+0000
أسعار الذهب تتراجع بفعل قرار أمريكي مرتقب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون بحذر نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ من المرجح أن يعلن البنك المركزي عن تقليص دعمه الاقتصادي وأن يعالج أيضًا المخاطر التضخمية المتزايدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1780.90 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0526 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1781.30 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن بدء تقليص الحوافز عند إعلان سياسته في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. من المرجح أن تبدأ في تقليص مشترياتها الشهرية من الأصول بمقدار 15 مليار دولار كل شهر حتى إنهائها بحلول منتصف عام 2022.

وسيبحث المستثمرون أيضًا عن أي أدلة حول متى قد يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لاحتواء الضغط التضخمي المتزايد.

وبالنسبة للمعادن الاخرى تراجعت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.40 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1034.03 دولار ، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2022.53 دولار.

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