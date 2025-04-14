أسعار الذهب تتراجع بعد إعفاءات جمركية من ترامب

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، عن أعلى مستوى قياسي بلغته في وقت سابق من الجلسة، وذلك مع انحسار التوترات التجارية بعد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءات جمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة".

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,232.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى قياسي عند 3,245.42 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,248.20 دولاراً.

وساهم انخفاض الدولار الأمريكي في دعم أسعار الذهب، غير أن إعلان إعفاءات المنتجات التكنولوجية من الرسوم الجمركية عزز شهية المخاطرة، ما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق، إن "الدراما التجارية والتعريفات الجمركية المستمرة خلقت مستويات أعلى من التقلب وعدم اليقين في الأسواق المالية، وفي مثل هذه البيئة قد يتجه سعر الذهب نحو 3300 دولار في الأمد القريب إذا استمر ضعف الدولار".

ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر دخلاً، عادةً كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت، يوم الجمعة، لتتجاوز حاجز 3200 دولار للأوقية للمرة الأولى، على وقع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى اهتزاز الأسواق العالمية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 1% لتسجل 31.91 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 948.45 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 0.8% ليسجل 922.98 دولاراً.