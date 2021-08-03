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أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-03T06:37:04+0000
أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف عالمياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتحديد موقف السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1810.96 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش ، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1813.40 دولارًا.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، أمس الاثنين، إن البنك المركزي قد يبدأ في خفض دعمه بحلول أكتوبر إذا أظهر كل من تقريري الوظائف الشهريين التاليين ارتفاع التوظيف بمقدار 800 ألف إلى مليون ، كما يتوقع.

وتراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.30 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2678.89 دولارًا ، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1051.65 دولارًا.

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