أسعار الذهب تتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ قرابة شهرين

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب بنحو 1٪ ،يوم الجمعة وتتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها في حوالي شهرين مع توقع الأسواق أن يختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا أعلى من حيث معدل الفائدة الأطول للسيطرة على التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8٪ إلى 1،987.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش.

كما فقدت السبائك أيضًا حوالي 0.8٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض لها منذ أواخر فبراير. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1٪ إلى 1998.10 دولارا.

وتؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب بدون فوائد.

وتضع الأسواق فرصة بنسبة 84٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، مما يترك الدولار على المسار الصحيح لتحقيق أول مكسب أسبوعي له منذ أكثر من شهر ، مما يجعل السبائك باهظة الثمن بالنسبة للمشترين في الخارج.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6٪ إلى 25.14 دولارًا للأونصة ، وتتجه نحو أول انخفاض أسبوعي لها في ستة.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1098.83 دولارا بينما قفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1603.51 دولارات.