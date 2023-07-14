أسعار الذهب تتجه نحو أفضل مكاسب أسبوعية منذ نيسان

شفق نيوز/ تتجه أسعار الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان / أبريل، بعد ارتفاعها بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبحلول الساعة 0504 بتوقيت غرينتش، شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأونصة مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ آذار / مارس.

كما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولارا، وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولارا، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.