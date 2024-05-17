أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي

شفق نيوز/ بدت أسعار الذهب مستعدة لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي يوم الجمعة، بعد الأرباح الأمريكية الأخيرة.

وعززت بيانات التضخم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2379.14 دولاراً للأوقية.

وارتفعت أسعار السبائك بنسبة 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 2383.20 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار (.DXY)، بنسبة 0.6% خلال الأسبوع حتى الآن، مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات هذا الأسبوع علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. يعد الاحتياطي الفيدرالي بمثابة أخبار جيدة، لكن صناع السياسة لم يغيروا وجهات نظرهم بشكل علني حتى الآن بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة التي يعتقد المستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.

ويُعرف السبائك بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.53 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 982.77 دولارا.

وصعد البلاتين 0.3% إلى 1060.15 دولارا، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 في الجلسة السابقة. وربح المعدن نحو 7% منذ بداية الأسبوع.