أسعار الذهب تتجه لانخفاض أسبوعي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، يوم الجمعة واتجهت نحو انخفاض أسبوعي، في حين ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات لقياس حجم خفض محتمل لأسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على 2461.70 دولارا للأونصة بنسبة انخفاض بلغت 0.06%. في حين تمت المتاجرة مسبقا على 2458.85 دولارا للأونصة.

وارتفع سعر الفضة لشهر سبتمبر بنسبة 0.13% لتتم المتاجرة به على 27.64 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 1.02% لتتم المتاجرة به على 4.02 دولارات أمريكي للرطل.