أسعار الذهب تتجاوز 700 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فوق 700 ألف دينار، وذلك مع ارتفاع اونصة الذهب عالميا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 694 الف دينار، وسعر الشراء 681 الف دينار، فيما كان سعر البيع يوم امس الأحد 686 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 664 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 661 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الأحد 655 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 695 ألف دينار و705 آلاف دينار، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 665 ألفاً و675 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل استقراراً حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 بيع 795 الف دينار، وعيار 21 بيع 695 الف دينار، وعيار 18 بيع 595 الف دينار.