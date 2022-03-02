أسعار الذهب تتجاوز 400 ألف دينار في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، يوم الأربعاء (2 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في محال الصاغة في الاسواق المحلية، سجلت سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 ما بين 400 الف دينار و410 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و375 الف دينار.

واشار مراسلنا أن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 396 الف دينار، وسعر شراء 392 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 390 الف دينار.

وبين أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 366 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 362 ألفا.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).