أسعار الذهب بين الاستقرار والصعود في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 848 الف دينار، وسعر الشراء 844 الفا، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 818 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 814 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 850 الف دينار و 860 ألفاً، والبيع مثقال الذهب العراقي بين 820 الفا و 830 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 927 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 885 الفاً، وعيار 18 بيع 758 ألف دينار.