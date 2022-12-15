أسعار الذهب.. انخفاض ببغداد واستقرار في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، بلغ 379 الف دينار، وسعر شراء 375 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 383 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 349 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 345 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 440 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 390 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).