أسعار الذهب .. انخفاض ببغداد وارتفاع في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت، (23 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 449 الف دينار، وسعر الشراء 445 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 419 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 419 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين420 الفاً و 430 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 535 الف دينار ، وعيار 21 بيع 470 الف دينار، وعيار 18 بيع 405 آلاف دينار.