أسعار الذهب اليوم في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 440 الف دينار، وسعر الشراء 436 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند410 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 406 ألاف.

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين410 الاف و 420 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 الاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، وعيار 18 بيع 390 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.